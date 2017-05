Das waren noch Zeiten: Alex Frei, Marco Streller und Valentin Stocker hoben den Pokal in die Lüfte. (Keystone)

Basel Der Cupsieg vor einer gefühlten Ewigkeit

Der FCB trifft am Donnerstag, 25. Mai 2017, im Cupfinal in Genf auf den FC Sion. Telebasel sammelt Nostalgie und reist nochmals zurück in die Zeit, in denen der FCB die Cup-Trophäe letztmals in die Höhe stemmen durfte.

Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, als der FCB letztmals siegreich aus einem Schweizer Cupfinal hervorging. Trotz der beeindruckenden Serie in der Meisterschaft und dem inzwischen zweiten Stern am Basler Fussballhimmel, vergisst der FCB-Fan schnell, dass der Cup in den letzten Jahren, so gar nicht der Wettbewerb des FCBs war. Der (wohl) beste FCB aller Zeiten Dementsprechend liegt der letzte Cup-Triumph der Rotblauen bereits fünf Jahre zurück. 2012 traf der FCB im Final in Bern auf den FC Luzern und holte sich im Penaltyschiessen das Double. Unvergessene Momente und Spieler gingen aus dieser Partie hervor, bei deren Namen so mancher FCB-Fan wehmütig wird. Yann Sommer, Markus Steinhöfer, David Abraham, Aleksandar Dragović, Joo-ho Park, Xherdan Shaqiri, Benjamin Huggel, Granit Xhaka, Valentin Stocker, Alex Frei und Marco Streller waren damals die Namen, die Trainer Heiko Vogel ins Stade de Suisse schickte. Eine der besten, wenn nicht sogar die beste FCB-Elf, die je Rotblau getragen hat. Dank Hampelmann und Zunge Trotzdem brauchte es am Ende einen überragenden Penaltykiller namens Yann Sommer, um den Kübel ans Rheinknie zu holen. Unvergessen sein Verwirrspiel, inklusive Hampelmann und Zunge, dass die Luzerner Schützen in den Wahnsinn trieb. Hier das Penaltyschiessen von 2012 im Video: Ein Cupfinal der zahlreichen Geschichten – und zahlreichen Helden. Welcher dieser Spieler würde der heutige FCB-Fan nicht mit Handkuss wieder zurücknehmen oder gerne in eine Verjüngungskur schicken? Die Mannschaft hatte Charakter, sie hatte Feuer und triefte nur so vor Willen – auch dank des Trainerteams um Heiko Vogel (und vor ihm Thorsten Fink). Die Gesetze des Cups Diese Eigenschaften vermisst man beim FCB der letzten Jahre. Zu einseitig wurde die Schweizer Meisterschaft. Zu gross die Überlegenheit der Bebbi über eine volle Saison. Niemand auf nationaler Ebene war und ist dem noch heute über die volle Distanz gewachsen. Aber im Cup scheint der FCB seine Dominanz nicht auf den Rasen bringen zu können. Die Floskel, der Cup habe seine eigenen Gesetze, wurde dem FCB in den Jahren nach 2012 knallhart vor Augen geführt. Inzwischen stellt sich die Frage: Kann der FCB überhaupt noch Cupfinal? 2012 war ja nicht der allerletzte Cupfinal, indem der FCB stand. Seitdem verlor der FCB gleich drei Cupfinals in Folge und es wurde aus Basler Sicht immer schlimmer. GC, FCZ und Sion 2013 verlor man im Penaltyschiessen gegen GC – kann passieren. Dann verlor man 2014 gegen den FC Zürich unglücklich in der Verlängerung – da war auch viel Pech dabei. Dann kam vor zwei Jahren der bisherige Tiefpunkt, als der neuerliche Finalgegner FC Sion die Basler regelrecht aus dem eigenen Stadion schoss – ein Desaster für den Ligakrösus. Auch vergangene Saison war beim Spiel gegen die Walliser im Halbfinale Endstation. Kann der FCB die unheimliche Sittener Serie der Ungeschlagenheit in Cupfinals nun endlich brechen? Urs Fischer würde sich mit Sicherheit gerne mit dem Double verabschieden. Und sein Team? Die letzten Spiele in der Meisterschaft entfachten keineswegs Euphorie – die Luft scheint seit dem Meistertitel draussen. Doch auch wenn statistisch viel für Sion sprechen sollte, müssen sich die Walliser einer weiteren Floskel bewusst sein: Jede Serie geht irgendwann zu Ende. Möglicherweise bereits am Donnerstag.

