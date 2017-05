Das neue Baselbieter Olympia-Team

Der Telebasel-Beitrag über die Bobfahrerin Sabina Hafner vom vergangenen Winter. Auch sie ist neu im Baselbieter Olympiateam und profitiert somit von 12'000 Franken pro Jahr.

Neu umfasst das Baselbieter Olympia-Team 14 Mitglieder. Diese haben realistische Chancen auf eine Olympia-Teilnahme. Sie werden künftig durch die finanzielle Unterstützung des Kantons profitieren.

«Weil die Projektphase sehr erfreulich und erfolgreich verlief, entschied der Regierungsrat, das Baselbieter Olympia-Team weiterzuführen», erklärte Regierungsrätin Monica Gschwind anlässlich der Medienkonferenz am Montag. Im Herbst 2012 gewannen Sandra Thalmann (Frauen-Eishockey) und Tobias Fankhauser (Handcycling) eine Bronzemedaille an Olympia. Die Baselbieter Regierung wolle die sportlichen Aushängeschilder der Region auf ihrem Weg an die Weltspitze unterstützen.

Die aktuellen Mitglieder des Baselbieter Olympiateams sind:

1/14 Ramona Brüderlin (Karate) (Foto: Telebasel)

2/14 Mario Dolder (Biathlon) (Foto: Keystone)

3/14 Tobias Fankhauser (Handcycling) (Foto: Keystone)

4/14 Sabina Hafner (Bob) (Foto: Keystone)

5/14 Christian Kirchmayr (Badminton) (Foto: Swiss Open)

6/14 Joel König (Badminton) (Foto: Swiss Open)

7/14 Manuel Leuthard (Schwimmen) (Foto: SC Liestal)

8/14 Sandro Lötscher (Sportschiessen) (Foto: fst-ssv.ch)

9/14 Manuel Munsch (Kanu) (Foto: Slalom Region Basel)

10/14 Gregori Ott (Kugelstossen) (Foto: Keystone)

11/14 Maurice Rösch (Karate) (Foto: BSC Liestal)

12/14 Janika Sprunger (Springreiten) (Foto: Keystone)

13/14 Sandra Thalmann (Eishockey) (Foto: Keystone)

14/14 Evelyne Tschopp (Judo) (Foto: Keystone)



























In Vorbereitung auf die Spiele

Vom bisherigen Team verbleiben sechs Mitglieder. Neu mit dabei sind zwei Sportlerinnen und sechs Sportler. Während sich Sabina Hafner (Bob), Sandra Thalmann und Mario Dolder (Biathlon) auf die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang vorbereiten, müssen sich andere Mitglieder noch gedulden. Ihre Vorbereitung für die Sommerspiele 2020 in Tokyo würde noch etwas länger dauern.

«Mit Ausnahme von Sabina Hafner und Sandro Lötscher profitierten alle Mitglieder von den Rahmenbedingungen der Baselbieter Leistungssportförderung, indem sie Sportklassen oder eine Berufslehre in Kombination mit Leistungssport absolviert hatten», stellte Basil Gygax vom Sportamt Baselland fest. Die Obergrenze für Athleten wurde von der Regierung auf 15 Mitglieder festgesetzt. Neue wird auch ein Baselbieter Olympic Potential Team mit hoffnungsvollen Nachwuchssportlern gebildet.

