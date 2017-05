Telebasel Regio vom 22. Mai 2017.

Basel Creativa: Alles, was ein Bastlerherz begehrt

Vom 12. bis 15. Mai war es in der Messe kreativ: Über 50 Aussteller, Special-Shows und verschiedenste Workshops lockten so manchen Besucher an die Creativa. Regio-Reporter Luca La Rocca schaute sich an der kreativen Messe, die Teil der diesjährigen muba war, um.

Ob Stricken, Badekugeln-Bastlen, digitales Zeichnen oder Iris-Fotografie: An der Creativa gab es alles, was ein Bastelherz begehrt. Und auch aus Lebensmitteln liess sich kunstvolles Essen kreieren: Die wohl schönsten Pommes-Frites der Welt zauberte der italienische Stand an der Creativa. Kreativ in allen Bereichen Ob man mitbastelte oder nicht: Diese Messe zeigte, dass man in allen Bereichen kreativ sein kann. In der Gartenarbeit, am Auto, in der Küche oder einfach so. Eindrücke und Stimmen von der Creativa gibt es oben im Video.

