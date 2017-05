Der Alien-Film ‹Alien: Covenant› erobert Schweizer Kinos. (Bild: Keystone/Twentieth Century Fox via AP)

Schweiz ‹Aliens› erobern die Schweiz

Dieses Wochenende eroberte ein Alien-Film die Schweiz: Wie auch schon in der USA übernahm ‹Alien: Covenant› an seinem Startwochenende auch in der Deutschschweiz die Führung in den Kinocharts.

Etwa jeder vierte Kinogänger in der Deutschschweiz wählte das Horror-Sequel bei seinem Kinobesuch. Im Tessin, wo der Horror-Alien-Film schon eine Woche früher gestartet war, behauptete der Film den Spitzenplatz noch immer. In der Romandie hingegen landete er nur auf Platz 2. Das Paradies – oder doch nicht? Die Crew eines Kolonisationsraumschiffs namens Covenant ist unterwegs zu einem abgelegenen Planeten am Rand der Galaxie. Nach einem Zwischenfall auf dem Weg zum Zielplaneten entdeckt die Crew dann aber einen unbekannten Planeten: Dieser scheint auf den ersten Blick wie ein Paradies, viel besser als der eigentliche Zielplanet – ist in Wirklichkeit aber eine düstere, gefährliche Welt. Irgendjemand scheint ihnen ein Zeichen geschickt zu haben. Meint er es gut? Als die Crew auf eine unglaubliche Bedrohung stösst, muss sie einen grauenvollen Fluchtversuch unternehmen. Wird er gelingen? Take Our Poll (sda/jb)

