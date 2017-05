70 Jahre Atlantis: Das Kultbuch

Die Atlantis-Saga im Buch: Die Journalisten-Rocker Marc Krebs (links) und Christian Platz entführen uns auf den verlorenen Kontinent. (Bilder: zVG).

Samstag Abend: Laden voll. Von der Bühne herunter donnert die Basler Formation More Experience 50-jährige Hendrix-Nummern ins tanzende Auditorium. Hach, war das toll - früher, damals! Nostalige-Tränen allenthalben. Man gedachte der goldenen Zeiten - und taufte das Jubiläums-Buch von Marc Krebs und Christian Platz. Die beiden Autoren sind ab 18.40 Uhr im Telebasel Talk vom 22. Mai 2017.

Buch aufgeklappt und das sagenumwobene Atlantis steigt wie eine Rauchwolke aus den Fototableaus: Es tut fast weh – es ist das Fernweh der Nachgeborenen, das Heimweh der Damaligen.

Dicht an dicht reibt sich das Publikum in der Casablanca-Exotik des ‹alten› Atlantis’, dicht eingeklemmt die Musiker zwischen den Instrumenten, Schweiss, lachende Gesichter, gelockerte Krawatten, überall Zigaretten. Was, das in Basel? Livemusik schon am Mittag? Mondän, vibrierend, fröhlich, ein Schuss Dolce Vita-Fatalität im Offbeat der Biederschweiz.

Ein paar Jährchen später (am Klosterberg) die à la Flower Power ausstaffierte Hippie-Bühne der Schweizer Beatles, den Les Sauterelles (den echten Beatles hatte man ja mal eine Absage erteilt!): Abend für Abend wurde in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren stundenlang gerockt, gejazzt, gejazztrockt, dass die Wände wackelten. Gratis-Eintritt! Oder dann halt mal drei oder fünf Stutz. Und schlotartig viel Gratis-Rauch.

Oder die legendären Talks mit Medienmann Päuli Burkhalter: Ein Bild zeigt ihn, Regisseur Werner Düggelin, Couturier Fred Spillmann, eine Edel-Domina. Wo fände sich eine solche Zusammensetzung heute – dazu in nahbarer Sphäre?

«Ein verspieltes Traumland», nennt es -minu im Vorwort. Ach, verdammt, seufzt man und denkt an heute. Die sterile DJ-Club-Atmosphäre, das Rauchverbot (wir haben es so gewollt!), das geschniegelte Styling, die unaufhaltsam auseinanderdriftenden gesellschaftlichen Kontinente. Wo liegt Atlantis heute? Zwischen zwei Buchdeckeln?

Bitte gebt uns ganz schnell die Dreckschicht wieder, das naive Fatale, die Pannen, aus dem die Anekdoten spriessen, ruft man durstig dem Mond zu, sich durch die 220 sagenvollen Seiten der beiden Journalisten-Rocker Marc Krebs und Christian Platz wühlend.

ABER: Es soll wieder was werden! Jubel erscholl am Vernissage-Samstag, als Atlantis-Miteigentümer David Andreetti der Gemeinde neue Auftritte der alten Lazy Poker Blues Band ankündigte – und auch viele weitere Konzerte. Schon 2016 – und davon erzählt das Buch eben auch – gaben Sapphire ihr Können zum Besten, sang Anna Rossinelli mit Band. Jetzt liegt es an uns, da auch wieder hinzugehen.

Das bewegende Lektüre-Erlebnis ist Marcs und Christians Verdienst, das der noblen Gestaltung gebührt dem traditionsreichen Christoph Merian-Verlag. Ein Jahr lang haben Krebs und Platz Geschichten ausgegraben, Formulierungen gedrechselt, Bilder aufgespürt, Zeitzeugen ausgehorcht. Fertig ist ein Buch, das schon für sich genommen – als Doku aus dieser Stadt für diese Stadt – jetzt bereits historisch ist. Das erwerben wird, wer sich involviert fühlt.

