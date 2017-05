Schweizer Motorradfahrer im Schwarzwald tödlich verunglückt

Der Schweizer Lenker prallte mit einem anderen Motorrad auf der Gegenfahrban zusammen. (Symbolbild: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

Bei einem Motorradunfall in der Nähe der süddeutschen Gemeinde Schopfheim-Gersbach im Schwarzwald ist am Sonntag ein 29-jähriger Schweizer Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der Verunglückte fuhr an der Spitze einer Gruppe, die aus drei Motorradfahrern bestand. Dabei kam er in einer Rechtskurve zu Fall, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die deutsche Polizei am Sonntag mitteilte.

Er rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo zwei andere Motorradfahrer entgegenkamen. Die erste Lenkerin konnte noch ausweichen, aber der zweite Lenker prallte voll mit dem schleudernden Motorrad des Schweizers zusammen.

Der Schweizer erlitt bei der Kollision tödliche Verletzungen. Der 53-jährige deutsche Lenker des zweiten am Unfall beteiligten Motorrades wurde schwer verletzt in ein Spital geflogen. (sda)