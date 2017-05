Machtzuwachs für Erdoğan

Präsident Recep Tayyip Erdoğan trat der von ihm 2001 mitbegründeten Regierungspartei AKP am anfang Mai wieder bei. Am Sonntag, 21. Mai 2017 wird er in Ankara erneut zum Parteichef gekürt werden.

Diesen Posten musste er 2014 nach seiner Wahl zum Präsidenten und seinem Austritt aus der AKP aufgeben. Die damaligen Bestimmungen der Verfassung schrieben dem Präsidenten vor, Verbindungen zu politischen Parteien zu kappen.

Traditionell war nach Erdoğans formellem Ausscheiden der AKP-Chef zugleich Ministerpräsident. Erdoğan übte aber dennoch grossen Einfluss auf die Partei aus, für die er sich auch vor Wahlen engagierte.

Noch mehr Einfluss

Sein Einfluss wird nun noch zunehmen, wenn er offiziell wieder den Vorsitz innehat. Der Parteichef spielt unter anderem eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der Kandidaten für Parlamentswahlen. Er kann ausserdem direkten Einfluss auf die Abgeordneten seiner Partei im Parlament ausüben, in dem der Präsident selber nicht Mitglied ist.

Der Einfluss auf die Abgeordneten kann besonders nach dem für November 2019 geplanten Abschluss der Verfassungsreformen in vielen wichtigen Aspekten Auswirkungen haben. Das gilt vor allem dann, wenn die Partei des Präsidenten – wie derzeit – eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hat.

Damit könnte die AKP beispielsweise verhindern, dass Gesetze erlassen würden, die Dekrete des Präsidenten unwirksam machen würden. Auch könnte die AKP blockieren, dass gegen den Präsidenten wegen Straftaten ermittelt wird.

Noch deutlicher wäre der Machtzuwachs, sollte die Partei des Präsidenten über eine 60-Prozent-Mehrheit im Parlament verfügen. Dann könnte der Präsident nicht nur seine sechs Kandidaten für den Rat der Richter und Staatsanwälte ernennen, der über Ernennungen und Entlassungen in diesen Berufsgruppen entscheidet. Über die Partei hätte er ausserdem indirekt Einfluss auf die verbliebenen sieben Ratsstellen, die das Parlament auswählt.

Eine 60-Prozent-Mehrheit könnte Erdoğan auch zu einer dritten Amtsperiode verhelfen (die Zählung beginnt neu mit den für November 2019 geplanten Parlaments- und Präsidentenwahlen). Eigentlich sind maximal zwei Amtszeiten erlaubt.

Es gibt aber eine Ausnahme: Sollte das Parlament in der zweiten Amtsperiode des Präsidenten mit einer 60-Prozent-Mehrheit eine Neuwahl beschliessen, dürfte der Präsident noch einmal kandidieren. Bei entsprechenden Wahlerfolgen könnte Recep Tayyip Erdoğan dann theoretisch bis 2034 an der Macht bleiben.

(sda dpa)