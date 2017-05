Basler Jugendzentren dürfen in Zukunft Alkohol ausschenken. (Symbolbild: Keystone)

Basel In Jugendzentren fliesst jetzt der Alkohol

Das strikte Alkoholverbot in den Jugendzentren wird aufgehoben: Das haben die Basler heute bestimmt. Jugendzentren dürfen in Zukunft also alkoholische Getränke ausschenken. Das Abstimmungsresultat ist allerdings knapp ausgefallen.

Das Gastgewerbegesetz wurde mit 27’138 gegen 24’636 Stimmen revidiert. Dies entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 52,4 Prozent. Auslöser war eine SP-Motion gewesen, die das Erlernen eines verantwortungsvollen Umgangs mit Alkohol dem Verbot vorzieht. Dagegen hatte ein buntes Komitee aus Gründen des Jugendschutzes das Referendum ergriffen, blitzte nun aber ab. (sda / jb)

