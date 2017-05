Der Beitrag in den Telebasel News vom 20. Mai 2017.

Basel Restaurant Schützenhaus bleibt offen

Fünf Jahre versuchte Peter Wyss das Restaurant Schützenhaus in Basel auf Kurs zu bringen. Jetzt ist klar: Der Versuch ist gescheitert. Peter Wyss übergibt das Schützenhaus per nächste Woche an einen neuen Pächter. Die Besitzer der Liegenschaft, die Feuerschützen Gesellschaft Basel übernimmt kurzfristig den Betrieb. Unterstützt werden sei dabei von einer Gastronomie-Kette.

Gast um Gast kommt am Samstagnachmittag zu Peter Wyss und will die Meldung aus erster Hand erfahren. Ja, es stimmt. Der bekannte Basler Beizer ist Konkurs. «Ein Schock», sagt eine Stammkundin. Auch für Wyss selber ist der Bankrott nicht zu erklären. «Ich weiss eigentlich nicht, woran es gelegen hat», sagt er. Das Mittagsgeschäft habe er auf Vordermann bringen können, aber beim Abendservice und den Veranstaltungen blieben die Leute weg. «Vielleicht lag es an der Lage am Stadtrand von Basel.» Verhinderung der Schliessung durch Besitzer Ab dem nächsten Dienstag (23. Mai 2017) gibt der Beizer die Schlüssel für den Betrieb ab. Für die Angestellten bleibt jedoch alles beim Alten. Die Feuerschützen übernehmen kurzfristig den Betrieb des Restaurants. In Zusammenarbeit mit der Berest-Gruppe wird das kulinarische Angebot beibehalten. Für den Gast ändert sich im Moment also nichts. Nur Peter Wyss wird man höchsten noch als Gast im Schützenhaus antreffen.

