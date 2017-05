Gute Stimmung und luftige Höhen am Hafenfest

Telebasel Regio vom 20. Mai 2017.

Mit einem grossen Fest feiert der Hafen Birsfelden währen dreier Tage sein 75-Jahr-Jubiläum. Das Ganze ist ein riesiges Volksfest mit Ausstellungen, Beizen und Bars, Live-Konzerten und einem Lunapark. Regio-Reporter Luca La Rocca schaute sich am Eröffnungstag auf dem Festgelände um.

Die Stimmung am Hafen ist super. Die Leute geniessen das Fest: «Es ist ein schöner Abend. Es hat noch Sonne, wir geniessen jetzt das Fest und es ist alles super!», so Victor Barcacelo. Auch ein 11-Jähriger geniesst das Hafenfest: Er hat am Schiessstand gerade ein «Emoji und eine Schleimhand» gewonnen, erzählt er Luca La Rocca: «Ich habe zweimal alles geschafft, alles weggeräumt».

Durch die Luft radeln

70 Bars, Beizen, Buden und Fahrgeschäfte bieten ein grosses Angebot für die Besucher. Neben den klassischen Ständen und Fahrbahnen gibt es aber auch speziellere Attraktionen am Hafenfest: So können die Besucher zum Beispiel ‹Sky Bike› fahren. Dabei fährt man mit einem Velo, das an einer Stange befestigt ist, in der Luft in die Höhe. Luca La Rocca testet dieses ‹Himmelsvelo› natürlich auch selber. Gar nicht so einfach, wie sich herausstellt: «Aha, ich muss radeln, natürlich.» Nachdem er sich nach oben gestrampelt hat, kommt der Schock – wie kommt er nun wieder herunter? «Was, klingeln muss ich? Wo klingeln?», ruft Luca nach unten.

(Video: Telebasel)

Good to know: