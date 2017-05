Die neuesten Umfragewerte zu den Abstimmungen

Wird die Energieabstimmung tatsächlich noch eng? (Keystone)

Zu Beginn der Kampagne lagen die Befürworter der Energiestrategie 2050 klar in Front. Nun haben die Gegner der Vorlage deutlich Boden gut gemacht. Es zeichnet sich eine engere Abstimmung ab, als zuerst angenommen.

Was zunächst nach einer klaren Sache für ein nationales Ja für die Energiestrategie 2050 aussah, könnte nun doch noch eng werden. Zu Beginn lagen die Befürworter des Energiegesetzes klar in Front. Je näher die Abstimmung rückt, machen die Gegner aber immer mehr Boden gut.

Nein-Stimmen holen auf

In Zahlen drückt sich das so aus: Laut Umfragen des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag des SRF stimmen 34 Prozent der Stimmbürger bestimmt für die Energiewende und 27 Prozent bestimmt dagegen. 22 Prozent sind eher dafür und 10 Prozent eher dagegen. 7 Prozent seien noch unsicher. Der Befragungszeitraum fand zwischen dem 25. April und 3. Mai statt.

Interessant dabei: Ende März 2017 waren nur 19 Prozent der Befragten klar gegen die Energiewende und 28 Prozent noch eher dafür. Es geschah also innert eines Monats eine deutliche Verlagerung von eher Ja-Stimmen zu klaren Nein-Stimmen. Ob sich dieser Trend bis zur Urne durchsetzt?

Französische Schweiz für Energiewende

Auch bezüglich der Umfragewerte in den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz gibt es deutliche Diskrepanzen. Demnach sind die Nein-Stimmen in den deutschsprachigen Regionen zahlreicher (33 Prozent) als in den französischsprachigen Regionen (11 Prozent). Während im Tessin die Sache ziemlich ausgeglichen ist (22 Prozent).

Kurz gesagt: Der Rückhalt für die Energiewende in der Deutschschweiz schmilzt, während die französische Schweiz klar für die Energiewende stimmen wird.

Wohin tendieren Basel und Baselland bei den kantonalen Initiativen?

Offizielle Umfragen zur Spital-Initiative und zur Veloring-Initiative wurden keine erhoben.