Der Veloring – kurz und klar erklärt

Teilbeitrag des Telebasel Report vom 10. Mai 2017.

Für die Befürworter ist der Veloring der Weg zum sicheren und schnellen Velofahren in der Stadt Basel. Für die Gegner entspricht das Projekt nicht der Velo-Realität und schon gar nicht ihren finanziellen Vorstellungen. Sie wissen noch nicht, wie Sie abstimmen wollen? Telebasel bringt die Sachlage kurz und knapp, klipp und klar auf den Punkt.

«Den Verkehr entflechten und mehr Sicherheit für Velos und Autos auf den Basler Strassen.» So die Parolen der Veloring-Befürworter von Pro Velo. Dass dieser Ring rund 25 Millionen Franken kosten soll, sei nebensächlich. Nicht aber für die Gegner des Velorings. Für sie ist das zu viel Geld für einen Veloring, der am Ende gar nicht genutzt werde. Ob dieser Veloring gebaut wird oder nicht, darüber entscheidet das baselstädtische Stimmvolk am 21. Mai 2017.

Wo soll dieser Veloring überhaupt durchführen?

Start bei der Dreirosenbrücke

An der Novartis vorbei, durch das St. Johann-Quartier bis zum Kanenfeldplatz

vorbei, durch das bis zum Von dort aus durch das Gotthelf-Quartier zur Schützenmatte

zur Durchs Gundeli und dort über die neue Zolli-Brücke Richtung St. Alban-Vorstadt

und dort über die Richtung Über die Wettsteinbrücke zurück ins Kleinbasel, an der Roche vorbei zur Messe und Rosenthal-Anlage

zurück ins Kleinbasel, an der vorbei zur und Letztlich über den Badischen Bahnhof wieder zur Dreirosenbrücke

Wieviel soll das Projekt kosten?

Die Initianten des Velorings gehen von Gesamtkosten von rund 25 Millionen Franken aus. Davon soll die neue Zolli-Brücke rund 9 Millionen Franken kosten – damit bspw. der Dorenbachkreisel nicht mehr durchfahren werden müsste. Am liebsten würde man dazu noch eine neue Brücke namens Seevogelbrücke zwischen Schwarzwald- und Wettsteinbrücke bauen. Diese Brücke ist aber nicht Teil der morgigen Abstimmung und würde nur bei Annahme des Velorings zum Thema.

Die Gegner des Velorings argumentieren, dass die Kosten für den Veloring zu hoch seien. Am meisten missfällt ihnen, dass das Ja-Komitee bis heute keine präzise Finanzierung vorlegen konnte. Das heisst, es ist unklar, wie die 25 Millionen Franken am Ende effektiv genutzt würden. Auch eine allfällige neue Brücke über den Rhein, würde einerseits verkehrstechnisch und auch ästhetisch keinen Mehrwert bringen.

Würde der Veloring überhaupt genutzt?

Das Nein-Komitee argumentiert zudem, dass der Veloring der heutigen Velo-Realität nicht entspreche. Die Velofahrer würden immer den direktesten Weg zum Ziel nehmen – nicht einen Ring um das Zentrum herum. Der Veloring würde das Problem an sich nicht lösen. Sie sind der Meinung, dass das Geld lieber für punktuelle Verbesserungen auf den bereits bestehenden Strassen eingesetzt werden solle.

Was bedeutet der Veloring verkehrstechnisch?

Auf den Veloring würde bei Durchführung des Projekts der internationale Standard für Velostrassen angewendet werden. Das bedeutet, auf jeder Kreuzung würde der Rechtsvortritt aufgehoben – die Velos hätten Vortritt. Zudem dürften die Velos auf der Route auch nebeneinander fahren und es würde überall Tempo 30 gelten.

Wer ist dagegen?

Automobilverbände TCS und ACS

Gewerbeverband Basel-Stadt

Handelskammer Basel-Stadt

Wer ist dafür?