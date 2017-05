Basel Der FCB ist auf Formsuche vor dem Cup Final

Seit der FC Basel vor gut drei Wochen mit einem Sieg in Luzern in Sachen Meisterschaft alles klar gemacht hat, hat die Mannschaft von Urs Fischer nicht mehr gewinnen können. Um mit einem guten Gefühl zum Cup Final nach Genf zu reisen, braucht es am Sonntag gegen YB einen Sieg.