(Bild: Kantonspolizei Solothurn)

Region Brand im Dachstock eines Mehrfamilienhauses

Im Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstrasse in Büsserach ist am Samstagmorgen, 20. Mai 2017, ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Der Brandalarm ging kurz vor 5:00 Uhr bei der Alarmzentrale ein. Umgehend wurden die gesamte Feuerwehr Büsserach und weitere Kräfte aus Breitenbach und Laufen aufgeboten. Diese konnten den Brand rasch löschen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten die Liegenschaft rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die betroffene sowie die darunterliegenden Wohnungen sind durch den Brand und die Löscharbeiten beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere 100‘000 Franken. Zur Klärung der Brandursache haben Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Auch interessant