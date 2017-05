Auto rast ungebremst in Leichenwagen

Laut Kantonspolizei Aargau war der Leichwagen mit Altreifen beladen. (Bild: zVg/Kantonspolizei Aargau)

Weil er ein abbiegendes Auto übersah, prallte ein Automobilist gestern ausserorts ungebremst ins Heck eines Leichenwagens. Der Wagen wurde danach noch gegen ein weiteres Auto geschleudert..

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 19. Mai 2017, um 17:45 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Hunzenschwil und Suhr. In einem Audi A4 fuhr ein 36-jähriger Mann in Richtung Suhr. Dabei übersah er, dass der Fahrer eines Leichenwagens der Marke Mercedes-Benz zu Beginn des Ausserortsbereichs nach links in eine Nebenstrasse abbiegen wollte.

In der Folge prallte der Audi ungebremst ins Heck des stehenden Leichenwagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der mit Altreifen beladene Leichenwagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er ein entgegenkommendes Auto streifte.

Der Audi sah auch schon mal besser aus. (Bild: zVg/Kantonspolizei Aargau)

Als die Rettungskräfte eintrafen, klagten die Insassen des Mercedes über Beschwerden. Sie wurden durch Ambulanzen betreut. Nach ersten Angaben wiesen die beiden keine Verletzungen auf.

Am Audi sowie am Mercedes entstand jeweils Totalschaden. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf rund 2’000 Franken. Die havarierten Autos blockierten die Hauptstrasse teilweise, weshalb die Polizei diese vorübergehend sperren und den Verkehr umleiten musste. Die Unfallstelle war kurz nach 19 Uhr geräumt.