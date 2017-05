Alex Wilson läuft fast Persönliche Bestleistung

(Video: Telebasel)

10.12 Sekunden ist die persönliche Bestleistung von Alex Wilson und zugleich aktueller Schweizer Rekord. Diese Zeit wackelte allerdings heute beim Hürden- und Sprintmeeting des BSC Old Boys Basel auf der Schützenmatte.

Gleich zweimal trat Alex Wilson heute über seine Paradedisziplin, die 100 Meter, an. Beim ersten Lauf noch in einem öffentlichen Starterfeld, im zweiten dann gegen ausgewählte Läufer. Darunter der zweifache Europameister James Dasaolu aus Grossbritannien. Er gehört der Trainingsgruppe an, mit welche Alex Wilson seit dieser Saison trainiert.

Seine Persönliche Bestleistung liegt sogar unter 10 Sekunden. Genauer gesagt bei 9.92. Doch heute musste er sich dem Lokalmatadoren Alex Wilson, der mit 10,16 Sekunden seine zweitbeste Zeil lief und das im ersten Rennen der Saison, geschlagen geben. Das lässt auf den restlichen Verlauf der Saison hoffen, die ihren Höhepunkt an den Weltmeisterschaften im August findet. Vielleicht erreicht Alex Wilson ja aber auch schon vorher sein grosses Ziel: Die 100 Meter in unter 10 Sekunden.

