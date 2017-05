Serie von Rafael Nadal gerissen

Der Spanier musste sich nach 17 Siegen erstmals wieder geschlagen geben. (Keystone)

Dominic Thiem stoppt die Siegesserie von Rafael Nadal und siegt im Viertelfinal des Master-Turnier in Rom gegen den Sandplatzkönig 6:4, 6:3.

Nadal hatte zuletzt 17 Sieg in Serie gewonnen, darunter auch in den Finals der Turniere in Barcelona und Madrid gegen den 23-jährigen Österreicher.

Im dritten Duell innerhalb von drei Wochen zeigte Thiem aber neuerlich eine Steigerung gegen Nadal und schaffte den insgesamt achten Sieg im 29. Duell mit einem Top-Ten-Spieler.

Gegen Djokovic oder Del Potro

Im Halbfinale am Samstag trifft Thiem entweder auf den Serben Novak Djokovic oder auf den Argentinier Juan Martin Del Potro (ARG).

Im zweiten Halbfinal treffen der Deutsche Alexander Zverev auf den Amerikaner John Isner, der nach Stan Wawrinka auch den Kroaten Marin Cilic eliminierte. (sda)