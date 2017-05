Kommt das tödliche Virus in Afrika wieder zurück? (Keystone)

International Neue Ebola-Verdachtsfälle im Kongo

Im Kongo sind neue Ebola-Verdachtsfälle aufgetaucht. Insgesamt 29 Menschen könnten sich in dem zentralafrikanischen Land mit dem lebensgefährlichen Virus infiziert haben, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag in Genf mit.

Bislang war die WHO von 21 Verdachtsfällen ausgegangen. Nach wie vor seien erst zwei Fälle durch Labortests bestätigt, drei Menschen sind gestorben. 416 Menschen stünden unter Beobachtung, die mit den Erkrankten in Kontakt waren, sagte ein WHO-Sprecher. Bei der bislang grössten Ebola-Epidemie starben in Liberia, Guinea und Sierra Leone in Westafrika 2014/2015 mehr als 11’000 Menschen. (sda dpa)

