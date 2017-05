‹DAS ZELT› sorgt wieder für Staunen und volle Bäuche

‹DAS ZELT› ist wieder in Basel: Gewinnen Sie Tickets für das Schweizer Tourneetheater. (Bild: DAS ZELT)

‹DAS ZELT› ist wieder in Basel. Vom Freitag, 19. Mai, bis Mittwoch, 31. Mai 2017, gibt es zu Staunen und Lachen - ob mit nationalen oder internationalen Stars auf der Bühne. Und natürlich zaubern Spitzenköche hinter den Kulissen wieder exquisite Gerichte. Hier können Sie Tickets für einige Shows des Schweizer Tourneetheaters gewinnen.

Seit mehr als zehn Jahren bringt ‹DAS ZELT› Comedy, Musik und Gaumenfreuden unter einen Hut. Dabei sorgen Comedians, Artisten und Musiker auf der Bühne für Stimmung, während die Zuschauer ausgezeichnete von Spitzenköchen zubereitete Gerichte verkosten können. Ein Erlebnis für Gross und Klein. Hier gibt’s das ganze Programm:

DivertiMento – SABBATICAL

Der erfolgreichste Comedy-Act der Schweiz kehrt nach einer fast zweijährigen Pause zurück auf die Schweizer Bühnen. Das lang erwartete Comeback ist voller gestähltem Humor und messerscharfen Pointen. Ein bunter Mix an ungesehenen Einfällen macht die Show ‹Sabbatical› zu einem unvergesslichen Erlebnis: Lachen vorprogrammiert! Und die beiden beliebten Comedians gibt es im Rahmen von ‹DAS ZELT› gleich mehrmals zu geniessen. Am Freitag, 19. Mai, am Dienstag, 30. Mai, und Mittwoch, 31. Mai, jeweils um 20:00 Uhr.

Pippi feiert Geburtstag von Astrid Lindgren

Wer kennt sie nicht: Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf – kurz: Pippi Langstrumpf. Das Mädchen mit den roten Zöpfen feiert Geburtstag. Und begeistert ihr Publikum mit frischen Liedern, viel Spass und jeder Menge Klamauk. Pippi lädt Tommy und Annika zu ihrem Geburtstag ein: Zusammen erleben sie lustige Abenteuer und so manche Überraschung.

Das Bühnenspektakel, das von Brigitt Maag insziniert wurde, ist ein Spass für Klein und Gross. Es findet am Sonntag, 21. Mai, statt und startet um 11:00 Uhr.

Bliss – Mannschaft

Die A Cappella-Band Bliss schaut in ihrem neuen Bühnenprogramm der Realität des Mann-Seins ins Auge. Die fünf Männer geben Einblicke in ihre Biografie und liefern Antworten auf Fragen, die so noch nie gestellt wurden – und zwar ironisch und schonungslos offen. Ihren Auftritt gibt es am Mittwoch, 24. Mai, ab 20:00 Uhr:

DAS ZELT Comedy Club 17

Jedes Jahr hat er eine neue Besetzung, welche aber garantiert immer für Unterhaltung sorgt: Der ‹DAS ZELT – Comedy Club›. Der Comedy Club ist seit sieben Jahren unterwegs und verbindet auf seinen Tourneen musikalisches, komödiantisches Kabarett mit Stand-Up Comedy, ein wenig Ironie und Satire. Die Show vom Donnerstag, 25. Mai, wird von Kabarettist Michael Elsener moderiert und live begleitet von der Comedy-Club-Band ‹The Gigglers›.

Classic meets Circus

Haben Sie schon einmal einen Clown gesehen, der auf fünf Blockflöten gleichzeitig spielt – und das erst noch gemeinsam mit einem 50-köpfigen Sinfonieorchester? Mit der Show ‹Classic meets Circus› bringt ‹DAS ZELT› ein Kunstwerk aus klassischer Musik und modernem Zirkus auf die Bühne. 50 Musiker, wunderschöne Sinfonien und Artisten aus ganz Europa erzählen eine poetische Geschichte mit atemberauebender Akrobatik und einer grosser Portion Humor. Das Spektakel gibt’s am Freitag, 26. Mai, ab 19:30 Uhr.

The Earth Wind & Fire Experience

Die souligen Dancehits von Earth, Wind & Fire brachten den Groove in die siebziger Jahre. Mit ihrem Mix aus verschiedensten Musikstilen und ihrer bunten Bühnenshow sorgt die Band aber auch heute noch für schwingende Hüften und gute Laune, am Samstag, 27. Mai, ab 20:00 Uhr:

Carlo Brunner und Alpenland Sepp & Co.

Nicht nur eine langjährige Freundschaft verbindet die beiden Vollblutmusiker Carlo Brunner und Sepp Silberberger: Auch das ‹G’spüri› zur Musik. Ihr Projekt ‹Carlo Brunner Superländlerkapelle und Alpenland Sepp & Co› wird bereits zum dritten Mal verwirklicht. Die Beiden vereinen Superländler Perfektion, Alpenland Schwung und Tiroler Herzlichkeit auf einer Bühne, am Sonntag, 28. Mai, ab 17:00 Uhr.

Tickets zu gewinnen:

Telebasel verlost Tickets für die Shows ‹Comedy Club 17› am Donnerstag 25. Mai, ‹Classic meets Circus› am 26. Mai und ‹Al McKays› am 27. Mai. Haben Sie Lust, eine dieser Shows zu besuchen? Schreiben Sie uns in einer Mail an wettbewerb@telebasel.ch, welche Show Sie gerne besuchen möchten.

Teilnahmebedingungen: