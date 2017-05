Das Schweizer Eishockey-Nationalteam scheitert in den WM-Viertelfinals. Das Team von Trainer Patrick Fischer verliert in Paris gegen Schweden nach einer erneut starken Leistung mit 1:3.

Damit verpassten es die Schweizer in ihrem ersten WM-Viertelfinal seit zwei Jahren, zum vierten Mal nach 1992, 1998 und 2013 in einen Halbfinal einzuziehen. Und gegen Schweden verloren sie auch das siebte Duell in einer K.o.-Phase.

Schweden nun gegen Finnland

Den einzigen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (13.) erzielte Gaëtan Haas. Schweden trifft im Halbfinal von Köln auf Finnland. Im zweiten Halbfinal spielt Russland gegen Kanada oder Deutschland.