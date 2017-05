Telebasel Reihe 8 vom 18. Mai 2017

Basel Reihe 8 zieht Excalibur aus dem Stein

In der Reihe 8 vom 18.05.2017 wird das Schwert von Excalibur ergriffen, der Film ‹King Arthur: Legend of the Sword› erzählt die bekannte Geschichte neu. Die Komödie ‹The Last Word› verbindet eine alte, kontrollsüchtige Frau mit einer jungen Journalistin. In ‹Vincent› soll ein junger Umweltaktivist vor dem Selbstmord gerettet werden.

‹King Arthur: Legend of the Sword› Der Junge Arthur ergreift das Schwert Excalibur und ist fortan zu schweren Entscheidungen gezwungen. Durch die erlangte Macht und der Beziehung zur geheimnisvollen Frau namens Guinevere, beschliesst Arthur sich dem Widerstand anzuschliessen. Sein Ziel ist es, Menschen zu vereinen und Rache am Mörder seiner Eltern zu nehmen. (Video: Youtube / Kinocheck) ‹The Last Word› Die junge Journalistin Anne (Amanda Seyfried) soll für die durchorganisierte und ehemals erfolgreiche Geschäftsfrau Harriet Lauler (Shirley MacLaine) den Nachruf schreiben. Als Anne anfängt zu recherchieren, merkt sie bald, dass niemand Harriet mag. Nach dieser Erkenntnis hat die alte Dame Einsehen und nimmt sich vor, sich zu ändern. (Video: Youtube / Zero Media) ‹Vincent› Vincent ist ein pessimistischer Umweltaktivist und sieht nur einen Weg, die Gesellschaft wachzurütteln: Selbstmord! Seine Patentante Nicole nimmt sich dem belgischen Jungen an und geht mit ihm auf die Reise nach Paris und Südfrankreich. Nicole strotz nur so vor Lebensfreude, ist aber selber auch nahe der Verzweiflung. Die Familie von Vincent versucht derweil, ihn wieder zurück nach Belgien zu holen. (Video: Youtube / kultkino Basel) Wollen Sie auch Kinoreporter sein? Dann schreiben Sie eine Mail mit Ihren Kontaktdaten an reihe8@telebasel.ch.

