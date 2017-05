Pudel-Krawatte und klare Ansagen

Regierungsrat Conradin Cramer im Interview mit Telebasel. (Video: Telebasel)

10 Uhr morgens im Primarschulhaus Kleinhüningen. Die Glocke klingelt. Für einmal drücken aber nicht Schüler die Bank, sondern Basels versammelte Lokaljournalisten. Und der Lehrer vorne an der Tafel ist niemand geringeres als der neue Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer. Er stellt sich heute den Fragen der Medien. Der Anlass: 100 Tage im Amt.

Cramer schüttelt jedem Journalisten die Hand. Er rückt seine Krawatte mit winzigen Pudeln darauf zurecht und legt los mit seiner eines Lehrers würdigen Darbietung. Er wirkt ruhig und sicher in seiner Sache, beantwortet praktisch alle Fragen ohne mit der Wimper zu zucken. Einmal muss er kurz auf dem Zettel spicken.

Sein Motto der letzten 100 Tage habe gelautet: «Luege, loose, laufe». Jetzt komme definitiv das Laufen an die Reihe. Alles umkrempeln will er aber nicht. Er sei nicht einer, der komme und die Welt auf den Kopf stelle, sagt er. Aber ein offenes Ohr, das hat er. So bot Cramer den Lehrkräften bereits eine telefonische Sprechstunde an. Die sei rege genutzt worden. «Der Grundtenor war positiv», so Cramer. Er nehme aber auch die Sorgen und Ängste der Lehrpersonen sehr ernst. Eine sei etwa, dass immer mehr Bürokram erledigt werden müsse. Er wolle optimieren, wo er könne, sagt Cramer.

Universität Basel: Bald soll es eine Lösung geben

Und dann kommt die Frage aller Fragen: Wie geht es mit der Uni weiter? «Die Gespräche mit der Baselbieter Kollegin Monica Gschwind laufen. Noch vor den Sommerferien wollen wir kommunizieren», sagt er. Mehr gibt er auch auf striktes Nachbohren nicht bekannt.

Klar ist: Das war ein solider erster Auftritt. Da könnte sich manch eine eine Scheibe davon abschneiden.

Was Conradin Cramer sonst noch zu seinen Zielen, den Sorgen der Lehrpersonen und dem Univertrag sagt, das sehen sie in den Telebasel News vom 18. Mai 2017, um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich.