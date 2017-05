J&J bietet EU-Zugeständnisse für Actelion-Kauf an

Der Actelion-Hauptsitz in Allschwil. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Der US-Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson will die Bedenken der EU-Wettbewerbshüter gegen die 30 Milliarden Dollar schwere Übernahme der Schweizer Biotechfirma Actelion ausräumen. Im Zuge dessen habe J&J Zugeständnisse angeboten, erklärte die EU-Kommission am Donnerstag, 18. Mai 2017.

Die Wettbewerbsbehörde hat ihre Frist für die Prüfung des Deals bis 12. Juni von zuvor 24. Mai verlängert, wie sie ohne weitere Details auf ihrer Homepage erklärte.

J&J will die Übernahme bis Mitte Jahr über die Bühne bringen. Die Actelion-Aktionäre haben der Übernahme bereits ihren Segen geben: Anfang April bahnten sie an der Generalversammlung den Weg für die Übernahme.

Sie genehmigten unter anderem die Abspaltung des Forschungs- und frühklinischen Produktkandidatengeschäfts von Actelion in die neugegründete Firma Idorsia. Deren Aktien werden den Actelion-Aktionären als Dividende verteilt, wobei die Kotierung am Tag des Vollzugs der Actelion-Übernahme stattfinden soll. Zudem boten die bisherigen Anteilseigner dem US-Konzern 92,6 Prozent des Aktienkapitals von Actelion zum Kauf an.

Bei der Transaktion handelt es sich um die grösste Pharma-Übernahme in Europa seit 13 Jahren. Die Pharmabranche sorgte in jüngster Zeit mit zahlreichen Milliarden-Deals für Schlagzeilen. Angetrieben vom Auslaufen vieler Patente sowie hohen Kosten für Forschung und Entwicklung schliessen sich immer mehr Firmen zusammen. (sda)