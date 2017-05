Falsche Annahme bei hohen Wohnbauland-Preisen

Laut Statistik werden die Pensionskassen zu unrecht verdächtigt, (Grafik: Telebasel)

Im Kanton Baselland sind die Bodenpreise für Wohnbauten im vergangenen Jahr erneut angestiegen. Vielfach werden die Pensionskassen als Preistreiber verdächtigt. Das Statistische Amt Baselland sagt: Das stimmt nicht!

Die Bodenpreise für Wohnbauland im Kanton Baselland für das Jahr 2016 schockieren: Seit den letzten zehn Jahren sind die Preise im Schnitt um die Hälfte gestiegen. Am teuersten ist der Quadratmeter Bauland in der Gemeinde Binnigen. Mehrere Verkäufe fanden zu einem Quadratmeterpreis von über 2‘500 Franken statt.

Private Liegenschaftskäufer

Gerne wird erklärt, es seien die Pensionskassen, welche die Liegenschaftspreise in die Höhe treiben. Das Statistische Amt Baselland hat dies extra für Telebasel abgeklärt. Die stellvertretende Leiterin Corinne Hügli winkt ab:«Es sind häufig Liegenschaften, die gekauft, danach abgerissen und darauf Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Das sind vor allem Firmen, welche diese als Investitionen kaufen. Zu 80 Prozent sind das Verkäufe unter Privaten. Der Rest sind Immobilienfirmen, Banken, Architekten. Sie machen allerdings nur einen kleinen Teil aus.»

Baselland ist kein Sonderfall

In der Schweiz werden Bodenpreise lediglich in zwei Kantonen genau erhoben und veröffentlicht: Im Kanton Zürich und im Baselland. Corinne Hügli sagt, die Bodenpreise entwickelten sich in beiden Kantonen fast genau gleich. «In Zürich allerdings auf einem anderen Niveau als im Baselbiet», fügt sie an. Gegen den ständigen Anstieg der Bodenpreise lässt sich eigentlich nichts machen, so Corinne Hügli: «Je knapper die Bauland-Reserve ist, desto höher fallen die Preise aus.»