Die USA werden das Laptop-Verbot auf Flügen in die Vereinigten Staaten möglicherweise auf Europa ausdehnen.

International EU und USA vertagen Gespräche über Laptop-Verbot

Die EU und die USA haben Gespräche über ein Laptop-Verbot im Handgepäck für Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten ohne Ergebnisse vertagt. Bei einer Zusammenkunft in Brüssel verständigten sich hochrangige EU- und US-Vertreter am Mittwochabend, 17. Mai 2017, darauf, im Bereich der Luftfahrtsicherheit weiter eng zusammenzuarbeiten.

In der kommenden Woche in Washington wollten sie nun weiterverhandeln. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump überlegt offiziell seit einer Woche, das Verbot von Notebooks und Tablets an Bord von Passagiermaschinen auf einige europäische Länder auszuweiten. Im März hatten die USA und Grossbritannien das Mitführen von Laptops im Handgepäck für mehrere Flughäfen in muslimischen Staaten erlassen und dies mit einer Terrordrohung begründet. Die Folgen wären massiv Die alte Untersagung betrifft nach Berechnungen der IATA 350 Flüge pro Woche. Bei einer Ausweitung auf europäische Flughäfen würden die Zahl auf 390 pro Tag steigen. Gleichzeitig nehmen 60 Prozent bis 90 Prozent der Passagiere, die in Europa starten, einer Studie des Flughafenverbands ACI Europe zufolge ein grösseres elektronisches Gerät mit ins Flugzeug. Die wirtschaftlichen Einbussen für Fluggesellschaften wären gross. Die Verbindungen von Europa nach Nordamerika sind eine der lukrativsten Routen etwa für den Lufthansa-Konzern, da auf diesen Verbindungen viele Geschäftsleute mit teuren Tickets unterwegs sind. Manager und Vertriebsleute arbeiten häufig an Bord und wären von einem Laptop-Verbot stark betroffen. (sda reu)

