Ein Pokal für die Ewigkeit

(Bild: Swiss Football League)

Der FC Basel hat gestern von der Swiss Football League (SFL) ein Replikat des Meisterpokals der Saison 2015/2016 erhalten. Diesen golden Kelch muss der FCB auch nicht wieder hergeben. Denn während die Original-Trophäe weiterhin als Wanderpokal herumgereicht wird (oder eben auch nicht), erhält fortan jeder Schweizermeister eine verkleinerte Nachbildung als Erinnerung.

53 Zentimeter hoch, 36 Zentimeter breit und 14 Kilogramm schwer. So lauten die Eckdaten zum neuen Pokal-Replikat, das der FCB als erster Schweizer Klub entgegen nehmen darf. Damit ist er etwas kleiner als der im letzten Jahr vorgestellte ‹neue› Meisterpokal. Hergestellt wird er von der Meistersilber AG in Zürich.

Den Entscheid begründet Silvano Lombardo, Spielbetriebsverantwortlicher der SFL wie folgt: «Spieler erhalten anlässlich der Meisterfeier eine Medaille, die sie zeigen können und die das ganze Leben lang an den Titelgewinn erinnert.» Dass dabei bisher nicht an die Vereine gedacht wurde, erstaunt. «Klubs dagegen haben keine bleibende Erinnerung an das Meisterjahr. Das wollen wir mit dem Replikat ändern.»

Die Idee stösst auf positives Feedback in den Vereinsleitungen. «Das ist ein tolles Zeichen an den Klub für die erbrachte Meisterleistung», meint beispielsweise FCB-Präsident Bernhard Heusler.

Die Swiss Football League hat heute den Wanderpokal der Raiffeisen Super League abgeholt und uns an der @mubabasel ein Replikat des Meisterpokals der Saison 2015/16 für die Titel-Vitrine übergeben 🙏🏻! 👉🏻 Infos und 📸 auf fcb.ch! #FCBasel A post shared by FC Basel 1893 (@fcbasel1893_offiziell) on May 17, 2017 at 11:08am PDT

Nur kurz voneinander getrennt

Wer den neuen Pokal willkommen heisst, muss aber auch vom echten wieder Abschied nehmen. Denn zeitgleich mit der Übergabe, forderte die SFL den Original-Pokal wieder ein. Dieser werde «aufgehübscht» um ihn dann am 2. Juni, nach dem letzten Saisonspiel gegen den FC St. Gallen, wieder den FCB-Spielern in die Hände zu drücken. Das, wie man sich gerne erinnert, bereits zum achten Mal in Folge.