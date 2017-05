Das 20er Nötli ist in Basel gelandet

Gibt es ab heute auch in Basel zu haben - Die neue 20er Note. (Bild: Keystone)

Die neue 20er Note kam mit einer Lieferung der Migros Bank gestern zu vielen Banken nach Basel. Ab heute kann das neue Nötli auch in Basel bezogen werden. Aber noch nicht bei allen Banken.

Bereits seit Mittwoch, 17. Mai 2017 konnten die Zürcher und Berner die neue 20er Note beziehen. In Basel folgen heute die ersten Banken mit der Ausgabe der druckfrischen Note.

Die Verspätung sei mit dem Transportweg zu begründen, sagt Urs Aeberli, Mediensprecher der Migros Bank. Sie beliefert einige Banken mit den Noten in Basel, seit die Schweizer Nationalbank in Basel keine Filiale mehr hat.

«Aufgrund des Transportwegs war der Notenhandel der Migros Bank in Basel erst ab Mittag im Besitz der neuen Noten, und ab diesem Zeitpunkt erfolgte die Belieferung von Migros-Bank-eigenen Niederlassungen und von Drittbanken.» In den Migros-Bank-Filialen sei die neue Note seit heute Morgen an den Schaltern und Bankomaten erhältlich.

Verteilen dauert seinen Moment

Bereits gestern sei die neue 20er Note also in Basel angekommen. Doch noch sei die Note zum Beispiel bei der Basler Kantonalbanken nicht zu haben. Der Grund: «Die meisten Filialen werden heute mit der 20er Note beliefert. Danach werden die Bankomaten bei der nächsten Füllung mit den neuen Noten bestückt», sagt Martina Hilker, Leiterin Kommunikation der Basler Kantonalbank. So sollen voraussichtlich ab morgen Freitag, 19. Mai nach den Zürchern und Bernern auch die Basler eine druckfrische Note aus dem Automaten der BKB ziehen können.

Fans der neuen Note stehen Schlange

Die Basler Kantonalbank rechnet mit einem Hype auf die neue Note: «Bereits bei der 50er Note war die Nachfrage gross. Die Leute sind regelrecht Schlange gestanden, um eine neue Note zu bekommen», sagt Hilker. Dies könnte nun auch bei der 20er Note passieren. Das Alter würde da keine Rolle spielen. Auch bei den jungen Leuten seien die neuen Bankscheine beliebt. «Wir konnten bereits bei der 50er Note beobachten, dass sie beim Bezug einer neuen Note richtiggehend ‹aus dem Häuschen› waren.»

Im Oktober präsentiert die Schweizer Nationalbank das neue 10er Nötli. Dann wird sich wohl dasselbe Auslieferungsrad wieder drehen. Das heisst: Wer auch dann einer der ersten sein möchte, der eine neue 10er Note in den Händen hält, muss Basel verlassen.