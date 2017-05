Young Stage mit Zuschauerrekord

Das International Circus Festival Young Stage Basel findet nächstes Jahr bereits zum 10. Mal statt. (Bild: Telebasel)

Am Dienstag, 16. Mai 2017, ging die 9. Ausgabe des International Circus Festival Young Stage in Basel zu Ende. Die Veranstalter verzeichneten mit rund 6'000 Besuchern einen Zuschauerrekord, auf die hohe Nachfrage wurde extra eine Zusatzshow ins Programm aufgenommen.

Die Gewinner der 9. Ausgabe des grössten Circus Festivals der Schweiz heissen Lukas Ivanow (Schweden) und Aaron Hakala (Finnland), welche mit ihrer Show auf dem Schleuderbrett die Jury zu beeindrucken wussten. Die beiden reizt die Disziplin, da sie «lustig, wie auch tödlich» aussieht.

(Video: Telebasel)

Die beiden Gewinner würden sich am meisten über den Publikumspreis freuen und wissen noch nicht genau, was sie mit dem Preisgeld anstellen werden.

(Video: Telebasel)

In diesem Jahr durften die Artisten zum ersten Mal sogar für einzelne Acts Standing-Ovations ernten. Der Schlussapplaus für alle Artisten zog sich über mehrere Minuten hin.

(Video: Telebasel)

Die Festivaldirektorin Nadja Hauser sei überglücklich und mit der Auswahl der Gewinner durch das Publikum und die Jury einig. «Unsere Artisten haben das reinste Performance-Feuerwerk gezeigt. Wir alle waren überwältigt von so viel Talent, Leidenschaft, Spannung und Humor. In meinen Augen sind die Gold-Gewinner die besten Schleuderbrett-Artisten der Welt, das unterstreicht auch der Entscheid von Jury und Publikum», wird Hauser in einer Medienmitteilung zitiert.