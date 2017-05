Weitere Entlassungen stehen im Zusammenhang mit der Übernahme durch den italienischen Modekonzern OVS. (Bild: keystone/Ennio Leanza)

Schweiz Weitere Massenentlassung bei Vögele

Beim Bekleidungskonzern Charles Vögele stehen im Zusammenhang mit der Übernahme durch den italienischen Modekonzern OVS weitere rund 160 Entlassungen an. Die Mitarbeiter sind am Dienstag, 16. Mai 2017, über den Abbau informiert worden, wie ein Sprecher am Mittwoch der sda bestätigte. (sda)

Auch interessant