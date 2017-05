Schtärneföifi an der muba: Der Livestream beginnt um 14 Uhr.

Basel Schtärneföifi an der muba

Schtärneföifi zeigt an der muba ihr weltoffenes Repertoire: Ihre Lieder entstanden in Havanna, Addis Abeba und New Orleans. Und genauso abwechlungsreich klingt auch ihre Musik - ob Rock’n’Roll, Salsa, Pop oder Acapella. Telebasel zeigt den Auftritt der Band im Livestream.

Was geschah bisher

Auch interessant