Findet seine Topform nicht mehr: Andy Murray scheiterte in Rom in seinem ersten Spiel an Fabio Fognini. (Bild: sda)

International Murray von Fognini deklassiert

Andy Murray sinkt immer tiefer. Beim ATP-Turnier in Rom scheitert der Weltranglistenerste nach einem Freilos bereits in der 2. Runde an Fabio Fognini.

In 94 Minuten liess sich der Titelverteidiger mit 2:6, 4:6 geradezu deklassieren. Andy Murray, der Überflieger der zweiten Hälfte 2016, gewann in diesem Jahr erst ein Turnier und verlor nun zum fünften Mal in Folge vor dem Final. Novak Djokovic setzte sich hingegen nach einem mühevollen ersten Satz 7:6 (7:2), 6:2 gegen den britischen Qualifikanten Aljaz Bedene durch. (sda)

