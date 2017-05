1/3 Das Auto brannte lichterloh. (Bild: Polizei Kanton Solothurn)

2/3 Der Wagen war in der blauen Zone geparkt. (Bild: Polizei Kanton Solothurn)

3/3 DIe Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und damit Verletzte abwenden. (Bild: Polizei Kanton Solothurn)





Region Lieferwagen in Dornach geht in Flammen auf

Am Mittwochmorgen, 17. Mai 2017, brannte in Dornach (SO) ein Lieferwagen komplett aus. Die Feuerwehr war zwar rasch vor Ort, doch für das Fahrzeug gab es keine Rettung mehr.

Der Lenker habe gegen 8:10 Uhr eine Rauchentwicklung im Motorraum seines Fahrzeuges festgestellt. Als er dann die Motorhaube öffnete, sah er den Flammen direkt ins Auge. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr. Es gab keine zu beklagen. Die Branduursache sei bis anhin noch unklar. Die Untersuchungen soll aber durch Spezialisten der Brandermittlung durchgeführt werden, schreibt die Kantonspolizei Solothurn.

