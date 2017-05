Keine Windräder auf dem Chall

Marx Mamies (rechts) Kritik: Die Rotoren verschandeln das Landschaftsbild und zerstören Erholungsraum. (Bild: Telebasel)

Auf der Challhöhe bei Röschenz wollen die Industriellen Werke Basel (IWB) ein Windkraftwerk hinstellen. Die Gegner des Projekts haben sich seit längerem formiert. So sagt Marx Mamie vom Verein ‹Windstill›, in der Schweiz habe es sowieso zu wenig Wind für solche Windparks.

Die Gegner eines Windkraftwerks auf der Challhöhe bei Röschenz haben sich seit Jahren im Verein ‹Windstill› zusammengefunden. Der Name ist treffend gewählt, denn die Windkraftgegner befürchten, dass Windkraftwerke in der Schweiz zu wenig Strom erzeugen können, weil der Wind grundsätzlich zu wenig stark wehe. Doch Marx Mamie führt weitere Gründe an: Windkraftwerke seien nur rentabel, weil deren Strom subventioniert werde. Der Herstellungspreis liegt bei 20 Rappen pro Kilowattstunde. Das ist teurer als der jetzige Marktpreis hergibt.

1/5 Das Windkraftwerk in Saint-Brais: Mit einer maximalen Höhe von 120 Metern. (Bild: Telebasel)

2/5 An etwa 20 bis 30 Tagen im Jahr, wenn es sehr starken Wind gebe, sei deutlich zu hören, wie die Rotoren durch den Wind schneiden. (Bild: Telebasel)

3/5 Abhilfe soll eine Art Kamm geben, damit die Windgeräusche weniger laut sind. (Bild: Telebasel)

4/5 Auf der Challhöhe bei Röschenz wollen die IWB ein Windkraftwerk - wie in Saint-Brais - hinstellen. (Bild: Telebasel)

5/5 Marx Mamies (rechts) Kritik: Die Rotoren verschandeln das Landschaftsbild und zerstören Erholungsraum. (Bild: Telebasel)









Gefahren von Rotoren

Marx Mamies weitere Kritik: Die Rotoren verschandeln das Landschaftsbild, zerstören Erholungsraum, und im Winter können die Rotoren gar Eisblöcke bilden, die mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert werden. Auf der Challhöhe wollen die IWB fünf 200 Meter hohe Windräder hinstellen; deren lange Rotoren können sich aussen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 Kilometer pro Stunde drehen, rechnet Marx Mamie vor. Pro Jahr erschlagen die Rotoren einen bis 20 Vögel pro Jahr, rechnen Studien vor. Bei der bestehenden Windanlage der ADEV im jurassischen Saint-Brais sei in den vergangenen sieben Jahren jedoch noch kein toter Vogel gefunden worden, sagt deren Geschäftsführer Andreas Appenzeller.

Lärmige Rotoren?

Das bestehende Windkraftwerk in Saint-Brais ist mit einer maximalen Höhe von 120 Metern wesentlich kleiner als dasjenige, welche die IWB auf der Challhöhe aufstellen wollen. Bei der Besichtigung waren Kuhglocken und Motorradfahrer deutlich lauter als die 80 Meter langen Rotorblätter. Doch es war windstill, und Andreas Appenzeller sagt, an etwa 20 bis 30 Tagen im Jahr, wenn es sehr starken Wind gebe, sei deutlich zu hören, wie die Rotoren durch den Wind schneiden. Abhilfe soll eine Art Kamm geben, damit die Windgeräusche weniger laut sind.

