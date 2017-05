In seinem Café Eldiro spricht Mehmet Salih Coşkun erstmals vor der Kamera über seine Haft in der Türkei. (Bild: Facebook/Eldiro Eldiro)

Basel In Türkei inhaftierter Basler packt aus

Als Terrorist wurde Mehmet Salih Coşkun in der Türkei behandelt. Elf Tage sass der in Basel lebende Kurde in U-Haft, weil er in Basel Kritik gegenüber Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ausübte. Nun spricht er über seine Haft und wie es ihm heute geht.

Erstmals spricht der in Basel lebende Kurde Mehmet Salih Coşkun vor der Kamera über seine Haft in der Türkei. Als Co-Präsidet der HDK Basel, eine Dachorganisation von prokurdischen und linken Kräften, zeigt er eine kritische Haltung gegenüber der Regierung von Recep Tayyip Erdogan. Diese Haltung wurde dem Basler bei einem Familienbesuch in der Türkei zum Verhängnis. Kurz nach der Passkontrolle klickten für Mehmet Salih Coşkun die Handschellen. Warum genau er in U-Haft musste, wurde ihm nicht erklärt. Seine Familie durfte der in Basel lebende Kurde ebenfalls nicht kontaktieren. Was er in U-Haft erlebt hat, war unvorstellbar. Seit dem 11. Mai ist Mehmet Salih Coşkun zwar wieder zurück in Basel, frei ist er aber immer noch nicht. Das Verfahren in der Türkei läuft weiterhin gegen ihn. In seinem Café Eldiro spricht Mehmet Salih Coşkun nun erstmals vor der Kamera über seine Haft in der Türkei und wie es ihm heute geht. Mehr dazu am 17. Mai 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich in den Telebasel News.

