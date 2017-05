Hafen Birsfelden feiert 75-Jahre-Jubiläum

75 Jahre Hafen Birsfelden: Vom 19. bis 21. Mai 2017 findet das Hafenfest zum Jubiläum statt. (Bild: Facebook/Feuerwehr Birsfelden - offizielle Seite)

Mit einem grossen Hafenfest feiert der Hafen Birsfelden vom 19. bis 21. Mai sein 75-Jahre-Jubiläum. Für Unterhaltung für Gross und Klein ist gesorgt: Ausstellungen, Beizen und Bars, Live-Konzerte und ein Lunapark. Telebasel zeigt auf Facebook die offizielle Eröffnungsfeier im Livestream.

Die Schweizerischen Rheinhäfen und die Gemeinde Birsfelden sind die Veranstalter des Hafenfests. Sie rechnen mit etwa 25’000 Besuchern. «Seit 75 Jahren ist der Hafen ein untrennbarer Teil von Birsfelden», heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter. Deshalb soll das Jubiläum gebührend mit einem dreitägigen Fest gefeiert werden.

Attraktionen für Jung und Alt

Den Birsfelder Hafen mal anders kennen lernen, das ist am Hafenfest möglich. Jeder – ob Gross, ob Klein – wird auf seine Kosten kommen. Die Sonderausstellung zur Geschichte des Hafens auf der Péniche ‹Willi› zeigt anhand historischer Bilder den Bau und die Weiterentwicklung des Hafens.

70 Bars, Beizen, Buden und Fahrgeschäfte bieten ein grosses Angebot für die Besucher. SkyBike, Baggerpark, Bahnausstellung, Führungen zum Naturschutz im Hafen, Ausstellung der Ölwehr, LKW-Scanner und eine Führung durch das Kraftwerk Augst sind nur einige der Attraktionen.

Möchten Sie mal einen Blick in ein Schiffs-Steuerhaus werfen und den Motorenraum erkunden? Das ist am Hafenfest möglich. Sei es auf den Schiffen der Schweizerischen Rheinhäfen, dem neuen Schlepp- und Schubboot Wild Maa, dem Feuerlöschboot Basellandschaft Fürio, dem Schulboot Princess Irene oder dem Grenzwachboot Basilisk. Für Kulturelles Programm ist auch gesorgt: Auf der MS Evolutie gibt es eine Kunstausstellung der Birsfelder Künstlerin Rosa Lachenmeier, gemeinsam mit dem Taucharbeiter Serge Stéphany, zu sehen.

Abwechslungsreiche Live-Konzerte

Für musikalische Unterhaltung ist natürlich auch gesorgt. Ein abwechslungsreiches und vielfältiges Musikprogramm wartet auf die Besucher des Hafenfests. Als Headlinerin tritt die Birsfelderin Nicole Bernegger auf. Vielen dürfte sie als Gewinnerin der ersten Staffel der Schweizer Castingshow ‹The Voice of Switzerland› bekannt sein. Die Powerfrau tritt am Samstagabend um 19:15 Uhr auf.

(Video: Youtube)

Blues & Jazz stehen am Freitag auf dem Programm: Ivan & the Cargo Handlers, Blackcurrant Jam und Mick & Elli & Jnr. Robinson dürfen da nicht fehlen – wer das Blues & Jazz Birsfelden in den letzten Jahren besuchte, dürfte diese drei Acts kennen. Dazu gesellt sich Simply Blues Gang.

Für viel Abwechslung ist am Samstag gesorgt. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen des Musiknachwuchses: Nell und Exit 27 heizen dem Publikum ein. Im Anschluss daran übernehmen How To Pain A Wall und Mike Low die Bühne. Als Headlinerin tritt um 19:15 Uhr die Frau mit der grossen Stimme, Nicole Bernegger, auf. Die Bands Rockpearl und Brass Department bilden den Abschluss des musikalischen Samstagabends.

Um 13:30 Uhr startet das Musikprogramm am Sonntag: Auch am letzten Tag gibt es wieder viel Abwechslung. Zu hören sind das Tanzorchester Albatros und das Akkordeon Ensemble der Musikschule Birsfelden. Einen nautischen Bezug in musikalischer Form schafft das Schweizer Seemannschor Störtebekers Basel und der Swiss Mariners Shantey Men Chor

Kostenlose Anreise mit dem Schiff

Die Autobus AG Liestal (AAGL) bietet während des Hafenfests einen verdichteten und ergänzten Fahrplan an, heisst es in einer Mitteilung der AAGL und der Basler Personenschifffahrt AG (BPG). Ausserdem gewährt die BPG die kostenlose Anreise mit dem Schiff.

Die Buslinien 80 und 81 fahren zu den Haltestellen Sternenfeld und Stausee, von wo die Besucher in nur wenigen Gehminuten das Festgelände erreichen. Zwischen den Haltestellen Aeschenplatz und Sternenfeld verkehren die Linien 80 und 81 in beide Richtungen viermal pro Stunde. Am Freitag und Samstag fahren die Busse jeweils bis 1 Uhr morgens. Der letzte Nachtbus Richtung Theater fährt um 2:17 Uhr. Auch aus Liestal verkehren die Busse viermal in der Stunde nach Birsfelden und zurück. Augst, sowie die Bahnhöfe Pratteln und Muttenz werden im Halbstundentakt bedient.

Am 20. und 21. Mai können die Besucher kostenlos mit den regulären Kursfahrten der BPG anreisen. Die kostenlose Anfahrt mit dem Schiff gilt bis zum Steiger Waldhaus und für Rückfahrten ab Steiger Waldhaus.

Good to know:

Hafenfest Birsfelden: vom Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Mai 2017

Das ganze Programm des Hafenfests finden Sie hier .

. Den Fahrplan für die kostenlose Anfahrt mit dem Schiff gibt’s hier.

Telebasel zeigt auf Facebook die offizielle Eröffnungsfeier am Freitag, 19. Mai 2017, ab 18:30 Uhr im Livestream.