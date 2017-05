Basel FCB vor Cupfinal-Hauptprobe

Die Meisterschaft ist längst entschieden. Vor fast drei Wochen hat sich der FC Basel den achten Meistertitel in Serie gesichert. Und doch steht morgen noch einmal ein ganz spezielles Super League-Spiel an. Der FCB empfängt den FC Sion im Joggeli. Jenen Gegner also, der ihm genau eine Woche später auch im Cupfinal in Genf gegenüberstehen wird. Wir haben Trainer Urs Fischer zu dieser Ausgangslage drei Fragen gestellt, zu sehen oben im Video.

