Die Walliser Fans werden am Cupfinal voraussichtlich in klarer Überzahl sein. (Keystone)

Basel FCB kriegt Cupfinal-Tickets nicht an den Mann

Morgen in einer Woche steigt im Stade de Geneve der Cupfinal zwischen dem FC Basel und dem FC Sion. Bei diesem Spiel werden die Walliser Fans voraussichtlich klar in der Überzahl sein, denn der FCB kriegt die Tickets für das Finale nicht an den Mann.

Dass rein aus anreisetechnischen Gründen das Stade de Geneve in Sittener Hand fallen würde, darüber waren sich alle Beteiligten bereits im Voraus im Klaren. Nun folgt die Bestätigung des FCB, dass der Ticketverkauf für den Cupfinal hapert. Beide Clubs haben vom Verband 10’000 Tickets erhalten. Der Meister und Double-Anwärter hat nämlich nur 8’000 Tickets an sich genommen. Die Walliser nahmen das volle Kontingent von 10’000 Tickets und verkauften diese in Windeseile. Wochentag und lange Anreise «Das Spiel steigt an einem Wochentag. Und die Anreise nach Genf ist lang», begründet FCB-Präsident Bernhard Heusler die Situation gegenüber ‹Blick›. Erinnerungen an das Heimspiel der Sittener im St. Jakob-Park vor zwei Jahren werden wach. Damals fing der FC Sion, auch dank der Unterstützung der zahlreichen Fans, regelrecht Feuer und schoss die Basler förmlich aus dem eigenen Stadion. Ob sich die Geschichte in Genf wiederholt?

