Telebasel Regio vom 17. Mai 2017. (Video: telebasel)

Baselland «Die Frau kauft ein. Nicht ich!»

Ein Markt ist schon was Feines. Bevor man etwas kauft, kann man es noch probieren. Die Atmosphäre ist familiär und wenn dann das Wetter noch stimmt, steht dem Bummeln entlang der Marktstände nichts mehr im Weg. So nicht anders am Markt in Arlesheim. Regio-Reporter Luca la Rocca war vor Ort und hat sich ein Bild gemacht.

Als erstes trifft er auf zwei Alphornspieler aus Reinach. Sie spielen eine eigene Version eines Alphornstückes. Doch die Zwei sind nicht nur zum Musizieren hier, sondern auch den einten oder anderen Einkauf wollen sie noch erledigen. Manche gehen auch ganz gezielt auf den Markt, um einen bestimmten Artikel zu kaufen. So zum Beispiel Elisabeth und Hanspeter Born aus Arlesheim. Elisabeth weiss schon ganz genau welches Stück Käse sie nach Hause bringen will. Auf die Frage ob Hanspeter auch schon einen Fehlkauf getätigt hat, meint dieser nur: «Die Frau kauft ein, nicht ich». Probieren geht über Studieren Das Probieren gehört wohl mit zu den Highlights eines Marktes. Als sich Luca mit einem Standbetreiber unterhält und diesen fragt wie viele Leute man mit Gratismuster ködern muss, sagt dieser: «Jeder fünfte der probiert, kauft auch. Der Rest läuft weiter aber das ist auch okay so.» Aber auch bezahlen kann man fürs Schnabulieren. Alois Aeberhard aus Arlesheim hat einen Tipp: «Eine Goldwurst beim Jenzer.» Die Motive für einen Marktbesuch sind also sehr vielfältig. Das ist aber auch das Schöne, denn für Jeden und Jede ist etwas dabei.

