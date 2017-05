Der Sommer übernimmt das Kommando

Heute wird es richtig heiss. Doch nicht verzagen - das ist erst das sommerliche Vorspiel. (Bild: Pixabay)

Der Sommer gibt heute mit rund 28 Grad Celsius klar den Ton an. Arbeiter aller Sparten kämpfen an solchen Prachtstagen mit der Motivation im Büro. Doch nicht verzagen - denn das ist erst das Vorspiel auf den richtigen Sommer.

Heute erreicht der sommerliche Mai seinen Höhepunkt. Mit rund 28 Grad erhält man einen ersten Vorgeschmack auf das, was der nahende Sommer noch so alles zu bieten hat. Leider fällt der bisher wärmste Tag des Jahres auf einen Mittwoch und nicht auf das Wochenende. Wir fühlen an diesem Prachtstag mit allen hart arbeitenden Baslerinnen und Baslern mit, denen heute keine Flucht aus dem Büro gelingen sollte.

Während einige Menschen heute ausspannen und den Sommer ein erstes Mal so richtig geniessen können…

…sind andere Menschen an den Bürostuhl gefesselt und denken alle zwei Sekunden an eine Flucht aus den alltäglichen Katakomben:

Oder sie können den Schlussstreich auf der Arbeitsstelle kaum erwarten, um doch noch den einen Blick auf den kurzen Auftritt des Sommers zu erhaschen:

Einfach nicht die Nerven verlieren, lautet die Devise. Einfacher gesagt als getan:

Die Gedanken schwirren umher, was man an solch einem wunderbaren Tag alles anstellen könnte. Keine Angst, das ist eine natürliche Nebenwirkung der Hitze:

Und wer keine Klimaanlage im Büro besitzt, der wird sich heute vorkommen, wie an einem bezahlten Tag in der Mikrowelle – Wallung inklusive:

Auch der Ventilator scheint mehr Dekoration als kühlende Genugtuung:

Und während der Schweiss nur so runterkullert, sehnt man sich nach einem kühlen Swimming-Pool:

Und falls man doch erst bei Sonnenuntergang das erste Tageslicht erblicken sollte, dann bitte nicht verzweifeln…

…der richtige Sommer kommt erst noch. Und wir hoffen alle, dass er dann länger am Start ist, als dieser eine heisse Tag im Mai: