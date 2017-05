Bio-Abos gegen Bauernsterben

Telebasel Report vom 17. Mai 2017

Drei Bauern verschwinden in der Schweiz – pro Tag! Von einst über 100‘000 Bauern ist gerade mal noch die Hälfte übrig geblieben. Drei Bauern aus der Region gehen nun in die Offensive und wollen mit Bio-Abonnementen zurück zu alter Stärke.

Es ist 06:30 Uhr im Stall von Florian Buchwalder in Liesberg. Die 20 Kühe im Stall interessieren sich nicht für die persönlichen Schlafpräferenzen ihres Bauers – sie wollen gemolken werden, und zwar früh morgens. Daran hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert. Was sich jedoch sehr wohl geändert hat ist der Ertrag, den Florian aus seinen allmorgendlichen Melk-Aktivitäten generiert. Der Produzentenpreis für einen Liter Milch ist in den letzten 25 Jahren um 30 Prozent auf etwas mehr als 50 Rappen gesunken. Das bedeutet: Einen Drittel weniger Einkommen. «Gleichzeitig sind die Ladenpreise für die Konsumenten aber um 15 Prozent gestiegen», sagt Florian nachdenklich, «dazwischen wurden die Margen massiv ausgeweitet, zu Gunsten der Detailhändler und Zwischenhändler, aber nicht der Bauern.»

Kleine Nummer im Kreislauf

Markus Dettwiler vom Hofgut Farnsburg in Ormalingen produziert zwar keine Milch, beobachtet dieselben Mechanismen aber auch in der Fleischproduktion: «Als Bauer bist du eine kleine Nummer im Produktionskreislauf – eine Produktionsstätte zu Gunsten des Handels». Nach Besuchen auf Hochleistungs-Farmen in den USA und Kanada war für ihn klar: So geht es nicht. Der ganze Produktionskreislauf mit Produzent, Zwischenhändlern, Detailhändlern usw. schien ihm plötzlich nicht mehr zielführend: «Dieses System bringt nur Verlierer: Erstens die Natur, die ausgepresst wird. Dann das Tier, das nur noch als Ware betrachtet wird und schlussendlich auch der Mensch, der damit arbeiten muss».

Hoffnungsschimmer Vertragslandwirtschaft

Die Familie Buchwalder vom Spitzenbühl ob Liesberg setzt deshalb seit kurzem auf Vertragslandwirtschaft. Ihre Milch verkaufen Sie nicht mehr der Industrie, sondern ihren eigenen Kunden in einem Abo-System. «Unsere Kunden verpflichten sich per Vertrag, uns ein Jahr lang eine gewisse Menge Milch abzunehmen. Dafür erhält er jede Woche ein, zwei, oder drei Liter Milch frisch vom Hof». Dasselbe Angebot beim Käse: Buchwalders produzieren auf ihrem Hof verschiedenste Käse: vom Mutschli über Bergkäse bis hin zu Vacherin. Dazu kommen Joghurt oder Quark. All dies gibt es ebenfalls per Abo zu bestellen. Für Florian Buchwalder eine Idealsituation: «Im Gegensatz zu heute erhalte ich die Abogebühren bereits im Voraus, das heisst, ich muss nicht ständig meine gesamte Produktion vorschiessen. Zudem weiss ich genau, wie viel ich produzieren muss».

Ähnliche Angebote gibt es auch für Gemüse und Fleisch aus der Region. Das Bio-Abo als Zukunft der Landwirtschaft? Dieser Frage geht der Report vom 17. Mai 2017 nach und zeigt drei Betriebe, die dem Status Quo den Kampf ansagen.