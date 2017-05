Unterschriften für ‹Ja zur Prämienverbilligung› eingereicht

Adil Koller, Präsident der SP Baselland im Interview (Video: Telebasel)

Nachdem gestern bekannt gegeben wurde, dass die Basellbieter SP ihre Initiative ‹Ja zur Prämienverbilligung› einreichen will, lässt sie heute auf Worte Taten folgen. Insgesamt 5'463 Unterschriften übergab sie der Regierung.

Die Initiative verlangt, dass wenn die Jahresrichtprämien mehr als 10 Prozent des massgebenden Jahreseinkommens beträgt, dass mindestens die Differenz als Prämienverbilligung ausbezahlt werden muss. Weiter sollen auch die maximalen Prämienverbilligungen geregelt werden. Den Kanton soll dies rund 50 Millionen Franken kosten.

Die Initiative ‹Ja zur Prämienverbilligung›:

Die Unterschriften werden nun geprüft und sollte alles in Ordnung sein, kann das Stimmvolk bald an der Urne über die Anpassung abstimmen. Lanciert hatte die SP die Initiative mit dem Titel ‹Ja zur Prämienverbilligung› am 9. Mai. Im Initiativkomitee sind Personen von SP, JUSO, Grünen, EVP, CVP sowie AvenirSocial und Caritas.

