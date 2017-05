Schweiz gewinnt auch gegen Tschechien

Wieder einen Grossen gebodigt: der Schweizer Christian Marti stoppt den Tschechen Roman Cervenka. (Bild: sda)

Nach Kanada bezwingt die Schweiz an der WM mit Tschechien einen zweiten Grossen. Dank des 3:1-Sieges beendet sie die Gruppenphase als Zweiter.

Nach einem starken Start führten die Schweizer gegen Tschechien nach 29 Minuten 2:0. Vincent Praplan nach nur 102 Sekunden und Reto Suri mit seinem ersten Tor des Turniers kurz vor Spielmitte hatten für das Team von Coach Patrick Fischer getroffen. Nach dem Anschlusstor durch den Fribourg-Stürmer Roman Cervenka in der 35. Minute kamen die Tschechien immer besser auf.

Im Schlussdrittel waren die Schweizer zum Teil stark unter Druck. In der 53. Minute sorgte aber Damien Brunner wieder für die beruhigende Zweitore-Führung. Diese Führung liessen sich die Schweizer nicht mehr nehmen, auch weil WM-Debütant Niklas Schlegel in seinem erst zweiten Länderspiel eine starke Leistung zeigte.

Sie sicherten sich damit den 2. Rang in der Gruppe A hinter Titelverteidiger Kanada. Für den Viertelfinal können sie nun in Paris bleiben. Gegner ist am Donnerstag Schweden.

Tschechien – Schweiz 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Paris. – 4531 Zuschauer. – SR Kubus/Linde (SVK/SWE), Dedjulja/Sormunen (BLR/FIN). – Tore: 2. Praplan (Diaz) 0:1. 29. Suri (Kukan, Schlumpf) 0:2. 35. Cervenka (Pastrnak, Sulak) 1:2. 53. Brunner (Richard, Loeffel) 1:3. – Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Tschechien, 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Tschechien: Mrazek; Gudas, Simek; Jerabek, Krejcik; Rutta, Kempny; Kundratek, Sulak; Voracek, Plekanec, Sobotka; Pastrnak, Kovar, Cervenka; Repik, Vrana, Birner; Horak, Hanzl, Zohorna.

Schweiz: Schlegel; Loeffel, Genazzi; Schlumpf, Kukan; Diaz, Marti; Brunner, Richard, Bodenmann; Ambühl, Malgin, Herzog; Praplan, Haas, Suri; Schäppi, Suter, Rüfenacht.

Bemerkungen: Schweiz ohne Furrer, Untersander, Hiller (alle verletzt), Hollenstein, Almond (beide geschont) und Genoni (Ersatztorhüter). – Tschechien ab 58:43 ohne Torhüter. – Schüsse: Tschechien 24 (3-10-11); Schweiz 21 (8-7-6). – Powerplay-Ausbeute: Tschechien 0/3; Schweiz 0/1.

(sda)