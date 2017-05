Schwaches Pfund drückt Easyjet in die Verlustzone

Easyjet schreibt zurzeit keine schwarzen Zahlen. (Bild: keystone)

Die Schwäche der britischen Währung und die späten Osterferien haben den britischen Billigflieger Easyjet im Winter tief in die roten Zahlen gebracht.

Im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende März fiel der Verlust unter dem Strich mit 192 Millionen Pfund (248 Millionen Franken) 13-mal so hoch aus wie ein Jahr zuvor, wie die Fluglinie am Dienstag, 16. Mai 2017, in Luton bei London mitteilte. Easyjet-Chefin Carolyn McCall berichtete zudem von einem deutlichen Verfall der Ticketpreise.

Der Umsatz je Sitzplatz sank den Angaben zufolge im Jahresvergleich um 4,9 Prozent. Dies habe Easyjet zwar durch Zusatzerlöse und bessere Auslastung der Jets auffangen können. Allerdings seien die Kosten rund um einen Sitzplatz durch den Wertverlust des britischen Pfund nach dem Brexit-Votum ebenfalls um 4,9 Prozent gestiegen. Easyjets Umsatz wuchs indes aufgrund eines deutlich ausgeweiteten Flugangebots um drei Prozent auf 1,8 Milliarden Pfund.

Der Konzern spürt wie die Konkurrenz scharfen Wettbewerb und Überkapazitäten in Europa. Deshalb wollen die Briten 30 Airbus-Maschinen vom Typ A321neo bestellen statt 30 des kleineren A320neo. Das soll die Kosten um acht bis neun Prozent drücken. Trotz des überraschend hohen Verlustes hält Easyjet an seinen Zielen für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr fest. Der Konzern blickt auch optimistisch nach vorn, da sich die Branchenpreise allmählich stabilisierten.

(sda)