Haftbefehl gehen Online-Chef der Zeitung ‹Cumhuriyet›

Im vergangenen Oktober sorgte die Verhaftung des ehemaligen ‹Cumhuriyet› Chefredaktors Murat Subuncu für Aufmerksamkeit. (Bild: keystone)

Gegen den Online-Chef der regierungskritischen türkischen Zeitung ‹Cumhuriyet›, Oguz Güven, ist am Montag, 15. Mai 2017, Haftbefehl erlassen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, wird sich Güven wegen «Verbreitung von Propaganda für eine Terrororganisation» vor Gericht verantworten müssen.

Güven war am Freitag, 12. Mai 2017, in Istanbul festgenommen worden. Ihm wird ein Beitrag über den Tod des Staatsanwalts Mustafa Alper bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Woche zum Vorwurf gemacht.

Nach dem gescheiterten Putschversuch im vergangenen Juli wurde in der Türkei der Ausnahmezustand verhängt. Seither wurden dutzende Redaktionsmitglieder von ‹Cumhuriyet› verhaftet oder angeklagt. Zu den verhafteten Mitarbeitern zählen der Chefredaktor Murat Sabuncu, der Kolumnist Kadri Gürsel und der Karikaturist Musa Kart.

Der frühere ‹Cumhuriyet›-Chefredaktor Can Dündar wurde im vergangenen Jahr wegen eines Berichtes über geheime Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Rebellen in Syrien zu fast sechs Jahren Haft verurteilt. Er kam jedoch bis zum Berufungsverfahren auf freien Fuss und lebt inzwischen in Deutschland im Exil.

Für den Putschversuch macht die türkische Regierung den in den USA im Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen verantwortlich. Die türkische Staatsanwaltschaft bezichtigt ‹Cumhuriyet›, seit 2013 unter Kontrolle von Gülen zu stehen. Die Zeitung hat die Vorwürfe zurückgewiesen und daran erinnert, dass sie die Gülen-Bewegung bereits kritisiert habe, als die regierende AKP noch mit ihr verbündet war.

(sda afp)