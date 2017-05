Das ist der neue Trainerstaff des FCB

Massimo Lombardo wird künftig der neue Co-Trainer von Wicky. (fcb.ch)

Mit Massimo Lombardo wechselt der derzeitige U16-Nationaltrainer der Schweiz zum FC Basel. Er wird erster Assistent des neuen Cheftrainers Raphael Wicky. Weiterhin beim Staff dabei sind Marco Walker, Massimo Colomba, Michael Müller, Werner Leuthard und Thomas Häberli.

Der FCB unter Marco Streller nimmt immer mehr Form an: Heute kommunizierte der Verein den endgültigen Staff für die kommende Saison. Nach der Verkündung von Raphael Wicky als Cheftrainer standen die Posten an seiner Seite zur Disposition. Neuer erster Assistent von Wicky wird Massimo Lombardo.

Walker bleibt doch

Der 44-Jährige hat bisher die U16-Auswahl der Schweizer Nationalmannschaft betreut und wechselt nun zum FC Basel. Der ehemalige Mittelfeldspieler beende 2009 seine Profikarriere und spielte unter anderem für Mannschaften wie den FC Lugano, GC, Lausanne und Servette.

Weiterhin zum Trainerstaff gehören wird Marco Walker. Er bleibt als zweiter Assistent von Wicky und Konditionstrainer dem Team erhalten. Vor einigen Wochen stand noch ein Abschied des Mann in kurzen Hosen zur Debatte. Nun kam der designierte Cheftrainer nach zahlreichen Gesprächen und Analysen zum Schluss, dass er auf die Erfahrung von Walker auch in Zukunft bauen will.

Staff bleibt zusammen

Auch weiterhin zum Staff gehören werden Massimo Colomba (Torhütertrainer), Michael Müller (Leistungsdiagnostik), Werner Leuthard (Leiter Fitness) und Thomas Häberli (Talentmanager).