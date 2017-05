Die Schweizerin liess sich in ihrer Erstrundenpartie nicht aus der Ruhe bringen. (sda)

Timea Bacsinszky startet mit einem sicheren Sieg ins Turnier von Rom. Die Waadtländerin gewinnt in der 1. Runde gegen die Ungarin Timea Babos mit 6:2, 6:2.

In beiden Sätzen setzte sich die Nummer 34 gegen die einen Platz hinter ihr klassierte Babos rasch ab und verwertete nach 73 Minuten ihren zweiten Matchball.

Schon beim letzten Turnier in Madrid war Bacsinszky mit einem Erfolg gegen Garbiñe Muguruza stark gestartet, ehe sie klar an der Niederländerin Kiki Bertens scheiterte. In Rom spielt sie am Mittwochnachmittag gegen Barbora Strycova (WTA 21). Gegen die Tschechin wartet sie nach vier Duellen noch auf den ersten Satzgewinn. (sda)