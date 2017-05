Arzt und Comedian in Basel

Telebasel Glam vom 16. Mai 2017.

Der Arzt und Comedian Fabian Unteregger machte für die Swiss Comedy Night halt in Basel. Glam traf ihn dort zum Interview.

Fabian Unteregger ist bekannt als Comedian, welcher meistens in seinem Arztkittel auf der Bühne steht. Doch das er auch wirklich Arzt ist, weiss nicht jeder. Vor kurzem war er zu Gast im Volkshaus Basel nebst zahlreichen weiteren Komikern. Für die Swiss Comedy Night reisten sie alle an. Einer nach dem anderen standen sie für rund zehn Minuten auf der Bühne. Als letzter war dann auch Fabian Unteregger an der Reihe. Eine nicht ganz einfache Aufgabe nach elf Spassmachern auf die Bühne zu gehen und dann auch lustig zu sein. Doch für den Doktor ist dies kein Problem, wie er uns im Interview verrät. Schliesslich sei der Saal nach seinen Auftritten immer leer, also würde es schon sinnvoll sein, kommt er zum Schluss. «Ich habe auch einen Kurs im reinigen von Gebäuden gemacht. So mit Ammoniak die Fenster und so», erläutert er weiter.

Auszeichnung erhalten

Am Sonntag, 14. Mai 2017, fand im Kongresshaus Zürich die 43. Prix Walo Verleihung statt. Nominiert waren in der Sparte Kabarett/Comedy Stéphanie Berger, Hazel Brugger und Fabian Unteregger. Am Schluss konnte sich Fabian Unteregger gegen die beiden anderen nominierten durchsetzen und die Jury sprach ihm den Preis zu. Einen Prix Walo zu erhalten ist im Showbusiness sehr hoch angesehen.