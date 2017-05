Der Telebasel Talk vom 16. Mai 2017 mit Adil Koller.

Basel 5’400 Unterschriften in einer Woche: Adil Koller gelingt Sensation

Eindrücklicher kann eine Partei ihre Handlungsfähigkeit nicht zeigen: In nur fünf Tagen sammelte die Baselbieter SP unter Jung-Chef Adil Koller 5'400 Initiativ-Unterschriften für eine Vorlage. So etwas gab es wohl noch nie im Landkanton. Im Talk Präsident Adil Koller, am 16. Mai 2017 ab 18:40 Uhr.

Jubelnd gab die SP bereits am Samstag Nachmittag, 13. Mai 2017, nach nur fünf Sammeltagen bekannt, dass sie ihr grosses Ziel erreicht habe, 1’500 Initiativ-Unterschriften zu sammeln. 200 Parteimitglieder waren unterwegs. Viel mehr sind es geworden: 5’463 Unterschriften! Nicht für eine Petition, sondern für eine Initiative. Für eine Vorlage zumal, die den klammen Landkanton 50 Millionen Franken kosten wird. Vielleicht beissen sich gewisse Bürgerliche nun in die Nase. In der Budgetdebatte hatten sie sich dagegen versperrt, die höheren Bundessubventionen für Krankenkassenverbilligungen an Personen mit niedrigen Einkommen weiterzugeben. Zwei Millionen hätte dies gekostet. Man schmetterte die SP dem entsprechenden Antrag ab. Diese Machtdemonstration könnte nun das 25-fache kosten: Wenn nämlich das Stimmvolk, das den Sparfuror der bürgerlich dominierten Politik längst im Alltag spürt, der nun heute eingereichten Krankenkassen-Initiative zustimmt. Diesen Gedanken formulierte nicht etwa ein politisch links stehender Kommentator sondern der eher konservative Redaktor Thomas Dähler in der BaZ vom Samstag (nicht online). Und am Donnerstag hatte Peter Knechtli auf onlinereports.ch davor gewarnt, im Zusammenhang mit der erwähnten Vorlage den jungen SP-Präsidenten Adil Koller (23) zu unterschätzen, denn der könne sich als «Agil» Koller herausstellen. Die Voraussagen Dählers und Knechtlis erwiesen sich nun als richtig. Die Initiative fordert höhere Prämienverbilligungen für Leute in engeren finanziellen Verhältnissen. Die SP schreibt: «Niemand soll mehr als 10% des Einkommens für die Krankenkassen-Prämien ausgeben müssen, heute sind es bis zu 20%.» Telebasel berichtete am Dienstag: (Video: Telebasel) Die Bürgerlichen haben massiven Widerstand gegen diese Initiative angekündigt. Das Baselbiet sei überhaupt nicht in der Lage, die veranschlagten 50 Millionen Franken jährlich dafür zu bezahlen, sagte der als neuer Präsident gehandelte FDP-Landrat Balz Stückelberger im Sonntags-Talk vom 14. Mai 2017: (Video: Telebasel) 50 Millionen Steuerfranken für eine Pflästerli-Politik? Wie will Adil Koller diese Abstimmung gegen den massierten Widerstand der Bürgerlichen gewinnen? Im Telebasel Talk Adil Koller, am 16. Mai 2017 um 18:40 Uhr und ab 19:10 Uhr stündlich.

1 Kommentar

Was geschah bisher

Auch interessant