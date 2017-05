Telebasel Glam vom 15. Mai 2017.

Basel Ritschi rockte die Rundhofhalle

Andreas Ritschard, besser bekannt als Ritschi, war am Samstag, 13. Mai 2017, zu Gast an der muba und rockte die Rundhofhalle. Trotz etlicher Konzerte war es für den Berner ein spezieller Auftritt in Basel.

Ritschi Ritschi brachte sein neues Album ‹Ritschi› mit zu seinem Konzert an der muba. Der 38-jährige Singer/Songwriter sagt, es sei ihm besonders wichtig, Spass zu haben, sowohl auf, als auch neben der Bühne. Dem Publikum schien sein Auftritt auch Spass gemacht zu haben, jedenfalls war es von der ersten Sekunde an in glänzender Stimmung und tanzte gleich mit. Das wiederum zauberte ein Lachen auf Ritschis Gesicht. Der ist nämlich ansonsten ziemlich selbstkritisch und sagt, es sei schlimm für ihn, wenn er merke, dass er die Zuschauer nicht erreichen könne. Sein Hauptfokus sei schon immer gewesen, bei Liveauftritten zu überzeugen. In der Rundhofhalle ist ihm das bestens gelungen.



Auch interessant