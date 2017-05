Mummenschanz in Basel

Seit 1972 rund um den Globus unterwegs: Die Schweizer Tanztheater-Truppe Mummenschanz.

Erstaunlich: Da machen ein paar Leute ohne Worte aber mit ulkigen Figuren ein experimentelles Tanztheater - und werden Weltstars! Gastieren drei Jahre lang am Broadway. Und nach 44 Jahren füllen sie immer noch grosse Häuser. Zum Beispiel das Basler Musical-Theater. Ab Dienstag zeigt Mummenschanz das neue Programm ‹you & me›. Ohne Maske reden Gründerin Floriana Frassetto und Neuzugang Oliver Pfulg im Talk, ab 18.40 Uhr.

Der Pressetext: «Seit über vier Jahrzehnten begeistern Mummenschanz mit ihrer wortlosen, aber äusserst poetischen Kunst das Publikum auf der ganzen Welt. Aktuell sind MUMMENSCHANZ mit der neuen Bühnenshow ‹you & me› auf grosser Schweizer Tournee. Das vielversprechende, neue Programm der visuellen Theatertruppe entstand unter der künstlerischen Leitung von Gründungsmitglied Floriana Frassetto.

Bereits fünf Jahre liegt die letzte grosse Schweizer Tournee von MUMMENSCHANZ zurück. Das äusserst erfolgreiche Jubiläumsprogramm war seit 2012 praktisch nur in Amerika, Asien, Afrika und in diversen europäischen Ländern zu sehen und wurde über 700 Mal vor meist vollen Rängen aufgeführt. Ein wahrer Triumphzug, der allein in der Schweiz fast 150’000 Zuschauer generiert hatte. ‹you & me› heisst das brandneue Programm, mit dem die preisgekrönten Meister der Fantasie auf Schweizer Tournee sind.

‹you & me› – ein Titel, der Raum für Interpretationen lässt. ‹you & me›, ein Programm das lustig, melancholisch, witzig, romantisch, verblüffend, dramatisch und spannend sein kann. Ein Spiel wie geschaffen für MUMMENSCHANZ, die auf unnachahmliche Weise den ganz normalen menschlichen Alltag darstellen und damit Millionen Menschen auf der ganzen Welt unterhalten.

Floriana Frassetto hat die künstlerische Leitung von ‹you & me› inne. Die im St. Galler Rheintal lebende Poetin der Stille gründete Mummenschanz im Jahr 1972 zusammen mit Andres Bossard und Bernie Schürch und steht selbst jahrzehntelang mit der Truppe auf der Bühne. Ihre grosse Erfahrung wird dem neuen Programm einen ganz besonderen Charakter verleihen. Floriana Frassetto wird mit „you & me“ das präsentieren, was MUMMENSCHANZ auszeichnet: Ohne Worte oder Musik, nur mit ruhigen Handlungen und wenigen Requisiten etwas zeigen, das amüsiert, berührt, in seinen Bann zieht. Ein Programm, das noch lange nach Vorstellungsende mit einer wunderbaren Leichtigkeit nachhallen wird!»

Floriana Frassetto und Oliver Pfulg sprechen im Telebasel Talk vom 15. Mai 2017 ab 18:40 Uhr.